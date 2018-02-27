Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400

В Багдаде внимательно изучают вопрос по поводу защиты территории Ирака. После очередного собрания Ибрагим Аль-Джафари сообщил, что Багдад намерен закупать у России зенитные ракетные системы С-400.

Глава иракского МИД заявил московским журналистам, что вопрос о поставке С-400 рассматривается крайне тщательно. В скором времени точно будет известно, вступит Ирак в сотрудничество с Россией или нет. Аль-Джафари отметил, что зенитный ракетный комплекс нужен для осуществления безопасности своей страны. Также представитель Ирана добавил, что Багдад готов идти на крайние меры ради того, чтобы укрепить безопасность по всей территории государства.Ранее сообщалось, что посол РФ в Багдаде Максим Максимов рассказал, что Ирак собирается отправить заявку на закупку российских ЗРК С-400 «Триумф». Посол также отметил, что после того, как Ирак отправит запрос, российские производители намерены обсудить с закупщиками все условия сотрудничества.Россия оформила контракт с Китаем на поставку ЗРК С-400. Известно, что в марте 2020 года Турция намерена закупать зенитные ракетные системы С-400.