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| | Украина готовит закон с «жёсткими» мерами в ответ на «агрессию» России

Украина готовит закон с «жёсткими» мерами в ответ на «агрессию» России

Вчера, 18:39
В Верховной Раде Украины готовят закон, в котором будут предприняты «жёсткие» меры по отношению к «стране-агрессору» на востоке. Об этом было сказано заместителем главы фракции «Народный Фронт».

Украина готовит закон с «жёсткими» мерами в ответ на «агрессию» России

 

По сообщению замглавы «Народного Фронта» Юрия Березы, Украина готовит предпринять серьёзные меры в ответ на «агрессию» Российской Федерации. В документе будет указано, что Россия не просто проявляет «агрессию» по отношению к независимости Украины, но и является «врагом номер один».

Этим законопроектом хотят поменять настрой украинских граждан, внушив им, что «страна на востоке – главная угроза Украины».

По утверждению депутата Верховной Рады Андрея Тетерука, принятие закона приблизит Незалежну к стандартам НАТО, что поспособствует скорому вступлению Украины в Североатлантический альянс. Благодаря этому будет выделено больше средств на оборону и создание новой техники и оружия.
Дарья Дмитриева
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