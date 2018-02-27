Украина готовит закон с «жёсткими» мерами в ответ на «агрессию» России

В Верховной Раде Украины готовят закон, в котором будут предприняты «жёсткие» меры по отношению к «стране-агрессору» на востоке. Об этом было сказано заместителем главы фракции «Народный Фронт».

Дарья Дмитриева

По сообщению замглавы «Народного Фронта» Юрия Березы, Украина готовит предпринять серьёзные меры в ответ на «агрессию» Российской Федерации. В документе будет указано, что Россия не просто проявляет «агрессию» по отношению к независимости Украины, но и является «врагом номер один».Этим законопроектом хотят поменять настрой украинских граждан, внушив им, что «страна на востоке – главная угроза Украины».По утверждению депутата Верховной Рады Андрея Тетерука, принятие закона приблизит Незалежну к стандартам НАТО, что поспособствует скорому вступлению Украины в Североатлантический альянс. Благодаря этому будет выделено больше средств на оборону и создание новой техники и оружия.