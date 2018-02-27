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| | Британия выйдет из-под влияния Европейского суда после Brexit

Британия выйдет из-под влияния Европейского суда после Brexit

Сегодня, 17:29
После того как Великобритания покинет состав ЕС, юрисдикция Европейского суда перестанет распространяться на всю страну. Информацию об этом уже официально подтвердил Борис Джонсон, возглавляющий министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Британия выйдет из-под влияния Европейского суда после Brexit

 

«Конечно, этого не произойдет, потому что это было однозначно отвергнуто народом Британии. Мы не можем подпадать под действие Европейского суда, ведь это является частью мер, которые направлены на возвращение контроля над нашим законодательством», - отмечает Джонсон, добавив, что формально Великобритания окончательно покинет Европейский союз уже 29 марта 2019 года.

Европейский суд является высшей инстанцией в юстиционной ветке ЕС. В его функции входит проверка национальных законов стран Европейского союза на соответствие договорам общеевропейского уровня. Решение, принятое судом, является окончательным и ни в коей мере не может быть обжаловано.

Как отмечали в прессе, правительство Великобритании может уйти в отставку в этом году по причине раскола, произошедшего в правящей Консервативной партии из-за отсутствия единого мнения относительно Brexit.
Николай Офицеров
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