Британия выйдет из-под влияния Европейского суда после Brexit

После того как Великобритания покинет состав ЕС, юрисдикция Европейского суда перестанет распространяться на всю страну. Информацию об этом уже официально подтвердил Борис Джонсон, возглавляющий министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Николай Офицеров

», - отмечает Джонсон, добавив, что формально Великобритания окончательно покинет Европейский союз уже 29 марта 2019 года.Европейский суд является высшей инстанцией в юстиционной ветке ЕС. В его функции входит проверка национальных законов стран Европейского союза на соответствие договорам общеевропейского уровня. Решение, принятое судом, является окончательным и ни в коей мере не может быть обжаловано.Как отмечали в прессе, правительство Великобритании может уйти в отставку в этом году по причине раскола, произошедшего в правящей Консервативной партии из-за отсутствия единого мнения относительно Brexit.