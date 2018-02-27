Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии

Помощник министра информационной политики Украины Юрия Стеця, потерявшего сознание во время выступления, назвал состояние политика нормальным. Государственный деятель пришел в чувство, теперь всё хорошо.

Домбровский Сергей

Юрий Стець во время выступления на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» упал от избытка чувств. Министр упрекнул представителей США и Европейского Союза в бездействии. После этого Юрий Стець пытался покинуть трибуну, но не смог этого сделать, поскольку потерял сознание. В ведомстве информационной политики Украины отказываются комментировать данный инцидент. Журналисты хотели узнать, действительно министр упал в обморок или это была инсценировка.Ранее Юрий Стець пытался подать в отставку, ссылаясь на плохое здоровье, но его не отпустили. Товарищи политика говорят, что на данный момент чиновник чувствует себя отлично. На вопросы о плохом здоровье министра его соратники отвечать отказались. По словам чиновников, рассказать всю правду может только сам Стець.