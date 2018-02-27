Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии

Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии

Сегодня, 16:04
Помощник министра информационной политики Украины Юрия Стеця, потерявшего сознание во время выступления, назвал состояние политика нормальным. Государственный деятель пришел в чувство, теперь всё хорошо.

Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии

 

Юрий Стець во время выступления на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» упал от избытка чувств. Министр упрекнул представителей США и Европейского Союза в бездействии. После этого Юрий Стець пытался покинуть трибуну, но не смог этого сделать, поскольку потерял сознание. В ведомстве информационной политики Украины отказываются комментировать данный инцидент. Журналисты хотели узнать, действительно министр упал в обморок или это была инсценировка.

Ранее Юрий Стець пытался подать в отставку, ссылаясь на плохое здоровье, но его не отпустили. Товарищи политика говорят, что на данный момент чиновник чувствует себя отлично. На вопросы о плохом здоровье министра его соратники отвечать отказались. По словам чиновников, рассказать всю правду может только сам Стець.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Мгновенная карма: Украинский политик упал в обморок после нелестных слов о России
Мгновенная карма: Украинский политик упал в обморок после нелестных слов о России

Украинский министр информационной политики Юрий Стець в ходе своего выступления на международном киевском форуме упал в обморок. Чиновнику стало плохо после

Стець: В «информационные войска» уже попросились 35 тысяч украинцев
Стець: В «информационные войска» уже попросились 35 тысяч украинцев

Украина отчиталась о мобилизации граждан в «информационные войска». Министр информационной политики Украины Юрий Стец сообщил, что за первые сутки в

Стець: Украина создаст войска блогеров
Стець: Украина создаст войска блогеров

Министр информационной политики Украины Юрий Стець сообщает о возможности создания координационного центра блогеров. Чиновник придерживается мнения, что это

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости