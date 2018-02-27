Генпрокурор Украины Луценко напал на протестующих с топором

Юрий Луценко, занимающий должность украинского генерального прокурора, стал с топором отстаивать свою неприкосновенность, напав на представителей пикета, развернувшегося возле его жилища.

Александр Вест

Очевидцы довольно спорного поведения Юрия Луценко в социальных сетях поделились своими впечатлениями от встречи с генеральным прокурором Украины. По словам участников пикета, развернутого возле жилища Юрия Луценко, генпрокурор поломал генератор, являющийся их собственностью, разорвал плакат, установленный на палатке, а также выскочил на активистов с топором в руках. Пикет был устроен участниками партии «Движение новых сил», основанной известным политическим деятелем Михаилом Саакашвили.Пострадавшие активисты заметили, что Луценко пребывал в состоянии алкогольного опьянения, а нападение генерального прокурора было официально зарегистрировано прибывшими на место правоохранителями, которых вызвали участники пикета.