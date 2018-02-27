Стала известна "серьезная проблема" армии США

Американские вооруженные силы испытывают зависимость от элитных частей в своем составе. Об этом почти одновременно заявили в статьях журналисты специализированных изданий США.

Сергей Денисов

«Морские котики», рейнджеры и глубинная разведка весьма активно используется американскими штабами в местах горячих конфликтов. Хорошо обученные спецназовцы «приучили» полагаться на свою квалификацию солдат пехотных подразделений. Большинство высших офицеров в США убеждены, что такой перекос ответственности плохо влияет на рядовой состав обычных частей. Очень часто военная элита выполняет простые, несвойственные ей задачи. В статьях говорится о том, что деньги американских налогоплательщиков используются неэффективно.Генералы «забивают гвозди компьютерами», посылая зеленые береты туда, где справились бы обыкновенные пехотинцы.