Стала известна "серьезная проблема" армии США

«Морские котики», рейнджеры и глубинная разведка весьма активно используется американскими штабами в местах горячих конфликтов. Хорошо обученные спецназовцы «приучили» полагаться на свою квалификацию солдат пехотных подразделений. Большинство высших офицеров в США убеждены, что такой перекос ответственности плохо влияет на рядовой состав обычных частей. Очень часто военная элита выполняет простые, несвойственные ей задачи. В статьях говорится о том, что деньги американских налогоплательщиков используются неэффективно.
Генералы «забивают гвозди компьютерами», посылая зеленые береты туда, где справились бы обыкновенные пехотинцы.