Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | В Москве опровергли причастность к «кокаиновому делу» отряда «Россия»

В Москве опровергли причастность к «кокаиновому делу» отряда «Россия»

Сегодня, 12:59
Елена Крылова, занимающая пост официального пресс-секретаря российского президента, заявила о том, что задержанный автомобиль, в котором находились более 300 килограммов кокаина, никак не относится к отряду «Россия».

В Москве опровергли причастность к «кокаиновому делу» отряда «Россия»

 

Крылова опровергла слухи о том, что самолёт спецотряда под названием «Россия» причастен к делу о контрабанде запрещённых наркотических веществ из Аргентины. В Управделами президента РФ заявили, что подобные предположения были выдвинуты, основываясь на фотоснимке, опубликованном в Сети. Также Елена заметила, что самолёт лётного отряда выполнял рейс согласно широкому маршруту, занимаясь доставкой российской делегации в Аргентину.

В Москве опровергли причастность к «кокаиновому делу» отряда «Россия»

 

Ранее в Сети появились сведения о том, самолёт, являющийся воздушным транспортным средством отряда «Россия», был замечен на снимках, сделанных на месте обнаружения 389 килограммов кокаина, который готовился к отправке в Российскую Федерацию из Аргентины. Елена Крылова объяснила, что подобное фото можно легко фальсифицировать с помощью современных технологий.
Александр Вест
Новости по теме
Самолёт СЛО “Россия” направится в США за дипломатами РФ и их семьями
Самолёт СЛО “Россия” направится в США за дипломатами РФ и их семьями

Самолёт специального лётного отряда "Россия” направится в США чтобы забрать российских дипломатов и их семьи. Об этом сообщили российские СМИ.

Новым пресс-секретарем Управделами президента назначена Елена Кылова
Новым пресс-секретарем Управделами президента назначена Елена Кылова

Елена Крылова назначена на должность нового пресс-секретаря Управления делами Президента Российской Федерации. Ранее политик пребывала на посту пресс-секретаря

В Москве идет обыск в офисе летного отряда «Россия»
В Москве идет обыск в офисе летного отряда «Россия»

 По информации источника в правоохранительных органах в Москве сегодня, 10 марта, рано утром начали производить обыски в здании офиса летного отряда

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости