Елена Крылова, занимающая пост официального пресс-секретаря российского президента, заявила о том, что задержанный автомобиль, в котором находились более 300 килограммов кокаина, никак не относится к отряду «Россия».

Крылова опровергла слухи о том, что самолёт спецотряда под названием «Россия» причастен к делу о контрабанде запрещённых наркотических веществ из Аргентины. В Управделами президента РФ заявили, что подобные предположения были выдвинуты, основываясь на фотоснимке, опубликованном в Сети. Также Елена заметила, что самолёт лётного отряда выполнял рейс согласно широкому маршруту, занимаясь доставкой российской делегации в Аргентину.

Александр Вест

Ранее в Сети появились сведения о том, самолёт, являющийся воздушным транспортным средством отряда «Россия», был замечен на снимках, сделанных на месте обнаружения 389 килограммов кокаина, который готовился к отправке в Российскую Федерацию из Аргентины. Елена Крылова объяснила, что подобное фото можно легко фальсифицировать с помощью современных технологий.