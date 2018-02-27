Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов

США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов

Сегодня, 12:32
Источник в Вашингтоне поделился с американскими СМИ информацией о том, что в случае покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России Турция рискует оказаться под санкциями Соединенных Штатов.

США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов

 

Как отмечается, в США выражают существенное беспокойство по причине сложившейся ситуации, ведь уверены в том, что покупка С-400 является негативным последствием и окажет «болезнетворное воздействие на совместимость с НАТО». Не исключается также, что против Анкары введут ряд ограничительных мер.

Американский чиновник отмечает при этом, что Соединенные Штаты искренне хотят помочь туркам найти самую оптимальную альтернативу, с помощью которой можно удовлетворить собственные потребности в вопросах противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее выступал с заявлением о том, что никакие угрозы в отношении Анкары приняты не будут, ведь изначально Турция запланировала закупку ПВО у союзников по НАТО, но у них якобы «вечно какие-то проблемы». В связи с этим, Турция решила приступить к переговорам с другими странами. Соглашение с Россией было подписано в декабре 2017 года.

Обслуживание купленных ЗРК будет проводиться непосредственно местным персоналом. Турция настаивает на предоставлении ей возможности открытия собственного производства комплексов.
Николай Офицеров
Новости по теме
Турция рассматривает возможность покупки у РФ С-400
Турция рассматривает возможность покупки у РФ С-400

Турция рассматривает возможность покупки у РФ ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Анкара стоит на пороге принятия важного решения, –

МИД Турции считает крайне важным диалог Москвы и Анкары по Сирии
МИД Турции считает крайне важным диалог Москвы и Анкары по Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает крайне важным диалог Москвы и Анкары для разрешения ситуации в Сирии. Турция считает Россию своим ключевым партнером

Глава МИД Турции: В отношениях Анкары и Москвы наблюдается позитивный сдвиг
Глава МИД Турции: В отношениях Анкары и Москвы наблюдается позитивный сдвиг

В отношениях Анкары и Москвы наблюдается определенный положительный сдвиг, что является хорошим знаком. Такое мнение выразил во время своего выступления Мевлют

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости