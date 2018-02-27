США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов

Источник в Вашингтоне поделился с американскими СМИ информацией о том, что в случае покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России Турция рискует оказаться под санкциями Соединенных Штатов.

Николай Офицеров

Как отмечается, в США выражают существенное беспокойство по причине сложившейся ситуации, ведь уверены в том, что покупка С-400 является негативным последствием и окажет «болезнетворное воздействие на совместимость с НАТО». Не исключается также, что против Анкары введут ряд ограничительных мер.Американский чиновник отмечает при этом, что Соединенные Штаты искренне хотят помочь туркам найти самую оптимальную альтернативу, с помощью которой можно удовлетворить собственные потребности в вопросах противовоздушной обороны.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее выступал с заявлением о том, что никакие угрозы в отношении Анкары приняты не будут, ведь изначально Турция запланировала закупку ПВО у союзников по НАТО, но у них якобы «вечно какие-то проблемы». В связи с этим, Турция решила приступить к переговорам с другими странами. Соглашение с Россией было подписано в декабре 2017 года.Обслуживание купленных ЗРК будет проводиться непосредственно местным персоналом. Турция настаивает на предоставлении ей возможности открытия собственного производства комплексов.