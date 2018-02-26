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| | Сергей Шойгу: Россия предлагает создать гумкоридоры в сирийском Эт-Танфе

Сергей Шойгу: Россия предлагает создать гумкоридоры в сирийском Эт-Танфе

Вчера, 20:04
В соответствии с новой резолюцией ООН президент РФ Владимир Путин постановил ввести ежедневную пятичасовую гуманитарную паузу в Восточной Гуте, Сирия. В связи с этим, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, Россия предложила создать гумкоридоры и в Эт-Танфе в районе контролируемого США лагеря для беженцев Рукбан.

Сергей Шойгу: Россия предлагает создать гумкоридоры в сирийском Эт-Танфе

 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу огласил решение президента страны по распоряжению Совбеза ООН. Владимир Путин постановил ввести ежедневную пятичасовую паузу в военных действиях в районе Сирии Восточной Гуте для создания гумкоридоров, с помощью которых мирные жители смогут покинуть опасную зону. Места расположения их будут разработаны и сообщены вскоре.

При этом глава Минобороны отметил, что Восточная Гута является не единственной опасной для мирных граждан зоной, поэтому Россия предлагает создать гумкоридоры и в Эт-Танфе рядом с лагерем, контролируемым США. Там также будет действовать гумпауза.
Виктория Озерова
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