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| | ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной»

ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной»

Сегодня, 17:13
О своих намерениях заявил лидер партии Владимир Жириновский. По его мнению, провокатором выступила Украина.

ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной»

 

Политик указал, что некогда, 20 лет тому назад, они пытались остановить процесс подписания. Причиной тому называли войну, которую обязательно должен был принести этот закон. Жириновский считает, что аннуляция договора должна была произойти сразу после того, как Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Напомним, что там Россия названа «агрессором». Владимир Жириновский заявил:

Пока мы будем "дружить" с Украиной, они войну с нами будут готовить - это же просто оксюморон. 

Договор был подписан президентами Российской Федерации, Борисом Ельциным, и Украины, Леонидом Кучмой, в 1998 году в Киеве. В 2008 году соглашение было продлено на десять лет, согласно 40-й статье. Однако любая из упомянутых сторон имеет право остановить его действие, подав письменное заявление об этом за 6 месяцев до окончания 10-летнего периода.
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