Политик указал, что некогда, 20 лет тому назад, они пытались остановить процесс подписания. Причиной тому называли войну, которую обязательно должен был принести этот закон. Жириновский считает, что аннуляция договора должна была произойти сразу после того, как Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Напомним, что там Россия названа «агрессором». Владимир Жириновский заявил:
ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной»Сегодня, 17:13
Верховная Рада Украины в целом утвердила закон о реинтеграции Донбасса. Проект вступит в силу после подписания его президентом страны.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что малазийский Boeing обязан был упасть на территории России. Это и было целью тех, кто его сбил.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он приносит извинения за свои слова, оскорбившие корреспондента МИА "Россия сегодня". Он рассказал