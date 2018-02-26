Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца»

База скандального сайта «Миротворец» пополнилась еще одним именем российского артиста. На этот раз это была Анастасия Стоцкая. Певица оказалась в списках по причине «осознанного нарушения государственных границ Украины». Как известно, девушка побывала на Донбассе, не пересекая таможенный пункт страны.

Николай Офицеров

В базу данного сайта вносят те лица, которые, по мнению администрации ресурса, могли бы стать (или уже якобы являются) угрозой для национальной безопасности Украины. В основном, это граждане России, которые побывали в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Республике Крым. Помимо них, в украинские «черные» списки попадают различные политики, деятели культуры и масс-медиа, журналисты и прочие.Еще в начале 2016 года против сотрудников «Миротворца» по заявлению группы зарубежных и украинских журналистов было возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление разместила группа украинских и зарубежных журналистов, помимо этого, с данным требованием выступил специальный представитель Евросоюза. Проект после этого закрыли, однако, вскоре, при абсолютном попустительстве спецслужб Украины, сайт свою работу возобновил, а после перебрался под «опеку» США, заработав на американских серверах и вызвав встревоженность из-за этого факта в России.