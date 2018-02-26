Украинцы взбешены фанатичной любовью Порошенко к США

Подписчиков Петра Порошенко на просторах Twitter искренне взбесила его фанатичная любовь к американским благам, поставляемых на Украину. Началось все с публикации, в которой президент Украины радуется поставкам американских локомотивов, чем и вызвал гнев фолловеров, которые не стеснялись в комментариях высказывать собственное мнение.

Николай Офицеров

Хвастовство Порошенко быстро подхватили подписчики и стали спрашивать у него практически по каждому пункту, отмечая, что Украине сейчас требуются не американские локомотивы или оружие, а американские зарплаты.», - заявил Порошенко в Twitter.Именно таким образом он обрадовался подписанию контрактов между компаниями General Electric Transportation и «Укрзализныцей» о поставках локомотивов. Радость президента его народ разделять не стал и тут же попытался спустить его «с небес на землю», напомнив Порошенко о том, что некогда у Украины были свои ракетно-космические технологии и авиапромышленность. Теперь же страна находится на обеспечении у западных коллег, что отображается на ее собственной экономике наихудшим образом.