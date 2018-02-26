Украинцы взбешены фанатичной любовью Порошенко к США

Хвастовство Порошенко быстро подхватили подписчики и стали спрашивать у него практически по каждому пункту, отмечая, что Украине сейчас требуются не американские локомотивы или оружие, а американские зарплаты.
«Сегодня у нас уже есть американский уголь, американское ядерное топливо, а также американское оружие. В этот список теперь добавились и американские локомотивы вместе с производственным партнерством», - заявил Порошенко в Twitter.
Именно таким образом он обрадовался подписанию контрактов между компаниями General Electric Transportation и «Укрзализныцей» о поставках локомотивов. Радость президента его народ разделять не стал и тут же попытался спустить его «с небес на землю», напомнив Порошенко о том, что некогда у Украины были свои ракетно-космические технологии и авиапромышленность. Теперь же страна находится на обеспечении у западных коллег, что отображается на ее собственной экономике наихудшим образом.