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| | Украинцы взбешены фанатичной любовью Порошенко к США

Украинцы взбешены фанатичной любовью Порошенко к США

Сегодня, 16:00
Подписчиков Петра Порошенко на просторах Twitter искренне взбесила его фанатичная любовь к американским благам, поставляемых на Украину. Началось все с публикации, в которой президент Украины радуется поставкам американских локомотивов, чем и вызвал гнев фолловеров, которые не стеснялись в комментариях высказывать собственное мнение.

Украинцы взбешены фанатичной любовью Порошенко к США

 

Хвастовство Порошенко быстро подхватили подписчики и стали спрашивать у него практически по каждому пункту, отмечая, что Украине сейчас требуются не американские локомотивы или оружие, а американские зарплаты.

«Сегодня у нас уже есть американский уголь, американское ядерное топливо, а также американское оружие. В этот список теперь добавились и американские локомотивы вместе с производственным партнерством», - заявил Порошенко в Twitter.

Именно таким образом он обрадовался подписанию контрактов между компаниями General Electric Transportation и «Укрзализныцей» о поставках локомотивов. Радость президента его народ разделять не стал и тут же попытался спустить его «с небес на землю», напомнив Порошенко о том, что некогда у Украины были свои ракетно-космические технологии и авиапромышленность. Теперь же страна находится на обеспечении у западных коллег, что отображается на ее собственной экономике наихудшим образом.
Николай Офицеров
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