Южная Корея призвала США сесть за стол переговоров с КНДР

На данный момент США должны пойти на дипломатические уступки в диалоге с КНДР и как можно скорее сесть за стол переговоров для ведения конструктивного диалога. С соответствующим заявлением выступил в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Николай Офицеров

», - заявил южнокорейский лидер входе встречи с вице-премьером Госсовета Республики Лю Яньдунем.Представитель южнокорейского министерства Пэк Тэ Хен также выразил надежду на скорое начало конструктивного диалога между США и КНДР.Представители делегации ЦК Трудовой партии Кореи посетили 25 февраля церемонию закрытия зимних Олимпийских игр. Они заявили о согласии Пхеньяна параллельно с Сеулом и Вашингтоном развивать отношения. Также они отметили, что у Севера имеются достаточно серьезные намерения о проведении диалога с США.