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| | Южная Корея призвала США сесть за стол переговоров с КНДР

Южная Корея призвала США сесть за стол переговоров с КНДР

Сегодня, 15:22
На данный момент США должны пойти на дипломатические уступки в диалоге с КНДР и как можно скорее сесть за стол переговоров для ведения конструктивного диалога. С соответствующим заявлением выступил в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Южная Корея призвала США сесть за стол переговоров с КНДР

 

«Не так давно КНДР показала свою открытость для активного вовлечения американского правительства в переговорный процесс, США также постоянно говорят о важности диалога. Соединённым Штатам следует снизить количество барьеров на пути к переговорам с КНДР, а Северной Корее следует проявить готовность к денуклеаризации. Чрезвычайно важно, чтобы США и КНДР сели за стол переговоров», - заявил южнокорейский лидер входе встречи с вице-премьером Госсовета Республики Лю Яньдунем.

Представитель южнокорейского министерства Пэк Тэ Хен также выразил надежду на скорое начало конструктивного диалога между США и КНДР.

Представители делегации ЦК Трудовой партии Кореи посетили 25 февраля церемонию закрытия зимних Олимпийских игр. Они заявили о согласии Пхеньяна параллельно с Сеулом и Вашингтоном развивать отношения. Также они отметили, что у Севера имеются достаточно серьезные намерения о проведении диалога с США.
Николай Офицеров
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