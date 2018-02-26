Южная Корея призвала США сесть за стол переговоров с КНДР

«Не так давно КНДР показала свою открытость для активного вовлечения американского правительства в переговорный процесс, США также постоянно говорят о важности диалога. Соединённым Штатам следует снизить количество барьеров на пути к переговорам с КНДР, а Северной Корее следует проявить готовность к денуклеаризации. Чрезвычайно важно, чтобы США и КНДР сели за стол переговоров», - заявил южнокорейский лидер входе встречи с вице-премьером Госсовета Республики Лю Яньдунем.
Представитель южнокорейского министерства Пэк Тэ Хен также выразил надежду на скорое начало конструктивного диалога между США и КНДР.
Представители делегации ЦК Трудовой партии Кореи посетили 25 февраля церемонию закрытия зимних Олимпийских игр. Они заявили о согласии Пхеньяна параллельно с Сеулом и Вашингтоном развивать отношения. Также они отметили, что у Севера имеются достаточно серьезные намерения о проведении диалога с США.