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| | Жириновский призвал всех кандидатов в президенты снять свои кандидатуры

Жириновский призвал всех кандидатов в президенты снять свои кандидатуры

Сегодня, 14:11
Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором жестко критикует остальных кандидатов, кроме Владимира Путина и, собственно, себя. По его мнению, все остальные должны сняться с грядущих выборов и предоставить возможность участия в голосовании только им.

Жириновский призвал всех кандидатов в президенты снять свои кандидатуры

 

«Последние 18 лет ведется реализация внешней политики, которая стала причиной череды цветных революций в соседних государствах, нескольких войн в бывших республиках СССР, а также большого передела на Ближнем Востоке. Наших спортсменов и артистов не пускают на международные соревнования, все международные мероприятия проходят в условиях жесточайшей критики Запада. Против России постоянно применяют унизительные санкции», - пишет Жириновский.

Кандидат в президенты заявил, что намерен предложить другой вектор внешней политики, который будет значительно более жёстким и менее уклончивым для Запада.

«Если бы в 90-е годы мы не взяли за привычку лебезить перед Западом, будто добровольно согласившись на то, что мы младший брат-неуч, то сегодня не пришлось бы терпеть различные унижения, в том числе санкции. Никому нельзя списывать долги, ведь это не приносит ожидаемого результата», - отмечает Жириновский.

Также он добавил, что если бы Россия действовала более решительно в 2014 году на Украине, то смогла бы присоединить все ее территории, а не только Крым. Таким образом, удалось бы избежать войны и тысяч погибших на Донбассе.
Николай Офицеров
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