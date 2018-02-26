Жириновский призвал всех кандидатов в президенты снять свои кандидатуры

«Последние 18 лет ведется реализация внешней политики, которая стала причиной череды цветных революций в соседних государствах, нескольких войн в бывших республиках СССР, а также большого передела на Ближнем Востоке. Наших спортсменов и артистов не пускают на международные соревнования, все международные мероприятия проходят в условиях жесточайшей критики Запада. Против России постоянно применяют унизительные санкции», - пишет Жириновский.
Кандидат в президенты заявил, что намерен предложить другой вектор внешней политики, который будет значительно более жёстким и менее уклончивым для Запада.
«Если бы в 90-е годы мы не взяли за привычку лебезить перед Западом, будто добровольно согласившись на то, что мы младший брат-неуч, то сегодня не пришлось бы терпеть различные унижения, в том числе санкции. Никому нельзя списывать долги, ведь это не приносит ожидаемого результата», - отмечает Жириновский.
Также он добавил, что если бы Россия действовала более решительно в 2014 году на Украине, то смогла бы присоединить все ее территории, а не только Крым. Таким образом, удалось бы избежать войны и тысяч погибших на Донбассе.