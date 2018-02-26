Жириновский призвал всех кандидатов в президенты снять свои кандидатуры

Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором жестко критикует остальных кандидатов, кроме Владимира Путина и, собственно, себя. По его мнению, все остальные должны сняться с грядущих выборов и предоставить возможность участия в голосовании только им.

Николай Офицеров

», - пишет Жириновский.Кандидат в президенты заявил, что намерен предложить другой вектор внешней политики, который будет значительно более жёстким и менее уклончивым для Запада.», - отмечает Жириновский.Также он добавил, что если бы Россия действовала более решительно в 2014 году на Украине, то смогла бы присоединить все ее территории, а не только Крым. Таким образом, удалось бы избежать войны и тысяч погибших на Донбассе.