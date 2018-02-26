«В тюрягу с опарышами»: Милонов прокомментировал задержание Алекса Лесли

Депутат Госдумы Виталий Милонов дал комментарии по поводу задержания в Таиланде секс-тренера Алекса Лесли вместе с его группой. Парламентарий считает, что блогера нужно посадить в самую «жуткую таиландскую тюрягу», чтобы он там «кормил опарышей».

Виктория Озерова

Прошедшей ночью в ходе рейда полиция острова Лан, Таиланд, задержала секс-тренера Алекса Лесли и 10 его учениц. Им инкриминируют незаконное проникновение на территорию страны, нарушение миграционного законодательства, а самому «гуру» – нелегальную трудовую деятельность. По поводу ситуации высказался депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он посоветовал властям Таиланда запретить задержанным пользоваться услугами адвоката и посадить их в самую «жуткую» тюрьму с червяками и не выпускать. Самому Алексу Лесли парламентарий пожелал «кормить опарышей» в заключении.Депутата поддержал и порнорежиссер Прянишников, отметив, что задержанных стоит «расстрелять на месте».