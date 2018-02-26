Леонид Слуцкий: "Поддержка резолюции СБ ООН говорит о стремлении России к урегулированию конфликта в Сирии"

В субботу СБ ООН единогласно принял резолюцию с
требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей
мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.
Россия эту резолюцию поддержала, что, по словам председателя Комитета
Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, свидетельствует о
стремлении нашей страны к скорейшему урегулированию конфликта в Сирии.
Депутат отметил, что «резолюция не должна вольно интерпретироваться, а
гуманитарная пауза использоваться для других целей, таких как перегруппировка
сил террористов».
– История уже знает примеры, когда под прикрытием резолюций ООН осуществлялись,
по сути, военные интервенции, свержение законных режимов и стирание с лица
земли целых государств, – сказал Слуцкий.
Добавим, что в резолюции СБ ООН осуждаются обстрелы Дамаска, отмечается тяжёлая
гуманитарная ситуация в Ракке и подчёркивается необходимость обеспечения гуманитарного
доступа в лагерь перемещённых лиц Рукбан.30-дневное перемирие на всей территории Сирии необходимо, чтобы позволить
безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение
медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Как заявил постпред РФ при ООН
Василий Небензя, Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы
режим прекращения огня вступил в силу немедленно.