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| | Леонид Слуцкий: "Поддержка резолюции СБ ООН говорит о стремлении России к урегулированию конфликта в Сирии"

Леонид Слуцкий: "Поддержка резолюции СБ ООН говорит о стремлении России к урегулированию конфликта в Сирии"

Сегодня, 03:52
В субботу СБ ООН единогласно принял резолюцию с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

Леонид Слуцкий: "Поддержка резолюции СБ ООН говорит о стремлении России к урегулированию конфликта в Сирии"

Россия эту резолюцию поддержала, что, по словам председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, свидетельствует о стремлении нашей страны к скорейшему урегулированию конфликта в Сирии.
Депутат отметил, что «резолюция не должна вольно интерпретироваться, а гуманитарная пауза использоваться для других целей, таких как перегруппировка сил террористов».
– История уже знает примеры, когда под прикрытием резолюций ООН осуществлялись, по сути, военные интервенции, свержение законных режимов и стирание с лица земли целых государств, – сказал Слуцкий.
Добавим, что в резолюции СБ ООН осуждаются обстрелы Дамаска, отмечается тяжёлая гуманитарная ситуация в Ракке и подчёркивается необходимость обеспечения гуманитарного доступа в лагерь перемещённых лиц Рукбан.30-дневное перемирие на всей территории Сирии необходимо, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.
 


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