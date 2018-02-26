Леонид Слуцкий: "Поддержка резолюции СБ ООН говорит о стремлении России к урегулированию конфликта в Сирии"

В субботу СБ ООН единогласно принял резолюцию с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

Депутат отметил, что «резолюция не должна вольно интерпретироваться, а гуманитарная пауза использоваться для других целей, таких как перегруппировка сил террористов».

– История уже знает примеры, когда под прикрытием резолюций ООН осуществлялись, по сути, военные интервенции, свержение законных режимов и стирание с лица земли целых государств, – сказал Слуцкий.

30-дневное перемирие на всей территории Сирии необходимо, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.





Россия эту резолюцию поддержала, что, по словам председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, свидетельствует о стремлении нашей страны к скорейшему урегулированию конфликта в Сирии.Добавим, что в резолюции СБ ООН осуждаются обстрелы Дамаска, отмечается тяжёлая гуманитарная ситуация в Ракке и подчёркивается необходимость обеспечения гуманитарного доступа в лагерь перемещённых лиц Рукбан.