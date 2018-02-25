Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Познер объяснил причину ухода из прямого эфира Al Jazeera

Познер объяснил причину ухода из прямого эфира Al Jazeera

Вчера, 22:43
Журналист Владимир Познер ранее покинул прямой эфир телеканала Al Jazeera. Спустя время он объяснил причину своего поведения.

Познер объяснил причину ухода из прямого эфира Al Jazeera

 

Как говорит Познер, переговоры по его участию в программе катарского канала продолжались несколько недель. Он дал согласие участвовать в прямом эфире Al Jazeera по желанию руководства телекомпании, которые при помощи Познера показать международному зрителю, что происходит на территории РФ в настоящее время.

По словам журналиста, ведущий программы с самого начал принялся критиковать нынешний политический режим в России и не согласился с мнением приглашенного гостя, что в Рф только начинается зарождаться демократия. Некоторые участники дебатов предложили не признавать легитимность выборов президента, не поздравлять Владимира Путина с победой и бойкотировать страну. Разозленный Познер ушел из студии, попросив больше его не приглашать на такие шоу.
Никита Готский
Новости по теме
«Первый канал» объяснил отсутствие Познера в эфире в начале сезона
«Первый канал» объяснил отсутствие Познера в эфире в начале сезона

«Первый канал» объяснил отсутствие Познера в эфире в начале сезона. Телешоу флагмана российского ТВ по большей части уже давно выходят в эфир.

Познер назвал Шнурова скучным после интервью с артистом
Познер назвал Шнурова скучным после интервью с артистом

Известный ведущий Владимир Познер назвал Сергея Шнурова скучным после интервью с артистом, о таком выводе он поделился с журналистами. Встреча знаменитостей

Земфира ответит на вопросы Познера в прямом эфире
Земфира ответит на вопросы Познера в прямом эфире

Популярная исполнительница, музыкант и автор песен Земфира станет гостьей программы «Познер» на Первом канале. Звезда согласилась на интервью в прямом эфире с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости