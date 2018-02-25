Познер объяснил причину ухода из прямого эфира Al Jazeera

Журналист Владимир Познер ранее покинул прямой эфир телеканала Al Jazeera. Спустя время он объяснил причину своего поведения.

Никита Готский

Как говорит Познер, переговоры по его участию в программе катарского канала продолжались несколько недель. Он дал согласие участвовать в прямом эфире Al Jazeera по желанию руководства телекомпании, которые при помощи Познера показать международному зрителю, что происходит на территории РФ в настоящее время.По словам журналиста, ведущий программы с самого начал принялся критиковать нынешний политический режим в России и не согласился с мнением приглашенного гостя, что в Рф только начинается зарождаться демократия. Некоторые участники дебатов предложили не признавать легитимность выборов президента, не поздравлять Владимира Путина с победой и бойкотировать страну. Разозленный Познер ушел из студии, попросив больше его не приглашать на такие шоу.