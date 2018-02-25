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| | Кадырову запретили въезд в Латвию

Кадырову запретили въезд в Латвию

Вчера, 21:38
Главе Чечни Рамзану Кадырову запретили въезд в Латвию. Самого руководителя региона такой вердикт прибалтов не волнует.

Кадырову запретили въезд в Латвию

 

Как сообщается, Кадырова не волнует решение латвийских властей «в угоду НАТО». Чиновники утверждают, что президент региона в это время предпочитает решать проблемы людей. Министр Джамбулат Умаров с сожалением относится к такой мере Риги. заявил он. Помимо Кадырова, посещение Литвы запрещается и 49 российским гражданам, среди которых шеф СК Александр Бастрыкин.

Ранее глава мИД Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что парламент страны принял закон о запрете въезда в государство 49 лицам с российским гражданством. Известно, что они попали в «список Магнитского», После принятия закона вердикт парламента опубликовала местная пресса.
Никита Готский
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