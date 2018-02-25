МИД Турции вызвал поверенного в делах Голландии в связи с геноцидом армян

МИД Турции вызывал поверенного в делах Голландии Эрика Вестрстрате. Анкара недовольна признанием Амстердамом геноцида армян в 1915 году.

Никита Готский

Турецкие дипломаты из МИДа считают неприемлемым решение голландцев, назвав его «несправедливым». Как считают в ведомстве, такой вердикт идет вразрез с историческими реалиями и не обладает правовой силы. Турки заявили, что Анкара осудила решение Голландии и теперь ожидает от этого государства более правильного подхода к делам, связанных с тематикой геноцида.Три дня назад парламент Нидерландов признал армянский геноцид армян в империи османов во время Первой мировой войны. Данный вердикт одобрили почти все партии, против выступила чиновники, представляющие турецкую диаспору.