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| | МИД Турции вызвал поверенного в делах Голландии в связи с геноцидом армян

МИД Турции вызвал поверенного в делах Голландии в связи с геноцидом армян

Вчера, 20:26
МИД Турции вызывал поверенного в делах Голландии Эрика Вестрстрате. Анкара недовольна признанием Амстердамом геноцида армян в 1915 году.

МИД Турции вызвал поверенного в делах Голландии в связи с геноцидом армян

 

Турецкие дипломаты из МИДа считают неприемлемым решение голландцев, назвав его «несправедливым». Как считают в ведомстве, такой вердикт идет вразрез с историческими реалиями и не обладает правовой силы. Турки заявили, что Анкара осудила решение Голландии и теперь ожидает от этого государства более правильного подхода к делам, связанных с тематикой геноцида.

Три дня назад парламент Нидерландов признал армянский геноцид армян в империи османов во время Первой мировой войны. Данный вердикт одобрили почти все партии, против выступила чиновники, представляющие турецкую диаспору.
Никита Готский
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