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| | Владимир Путин обсудил с лидерами Франции и Германии ситуацию в Восточной Гуте

Владимир Путин обсудил с лидерами Франции и Германии ситуацию в Восточной Гуте

Вчера, 19:53
Президент России Владимир Путин обсудил в канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Восточной Гуте. Европейские лидеры обратились к российскому президенту с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию и поддержать резолюцию.

Владимир Путин обсудил с лидерами Франции и Германии ситуацию в Восточной Гуте

 

В телефонном режиме лидеры трех стран говорили о резолюции, судьба которой будет зависеть от голосования Совбеза ООН. Перед этим проект документа передали делегатам из Швеции и Кувейта. Он предписывает приостановить на 30 дней огонь в Сирии, а вступить в силу документ должен через 72 часа с момента утверждения резолюции. В ООН пообещали начать гуманитарную миссию уже через двое суток после того, как документ начнет действовать.

Правки в документ вносили российские представители. Именно Москва призвала установить «мир» незамедлительно и минимум на месяц.
Дарья Светозарова
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