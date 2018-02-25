Владимир Путин обсудил с лидерами Франции и Германии ситуацию в Восточной Гуте

В телефонном режиме лидеры трех стран говорили о резолюции, судьба которой будет зависеть от голосования Совбеза ООН. Перед этим проект документа передали делегатам из Швеции и Кувейта. Он предписывает приостановить на 30 дней огонь в Сирии, а вступить в силу документ должен через 72 часа с момента утверждения резолюции. В ООН пообещали начать гуманитарную миссию уже через двое суток после того, как документ начнет действовать.
Правки в документ вносили российские представители. Именно Москва призвала установить «мир» незамедлительно и минимум на месяц.