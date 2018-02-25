Захарова объяснила, почему США интересуют выборы президента РФ

Офпред МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему внимание Соединенных Штатов Америки приковано к грядущим выборам президента России. По словам Захаровой, выборы главы российского государства, которые состоятся уже меньше, чем через месяц – 18 марта – интересуют Вашингтон по нескольким причинам.

Дарья Светозарова

Дипломат объяснила, что российские выборы интересуют Америку в двух аспектах. Первый – это продолжение внутриполитической риторики. Она, по словам сотрудницы иностранного ведомства, остается все такой же напряженной. А второй аспект – это вовлеченность США во все процессы во всех регионах мира. Захарова уверяет, что нет такого поля, на котором бы не попробовал сыграть Белый дом.Еще одной причиной заинтересованности Вашингтона является «концепция исключительности» Штатов, которая «дает право» Америке влиять на все политические процессы на земном шаре. Вместе с тем вмешательство в свою внутреннюю политику Вашингтон не терпит и отстаивает свою неприкосновенность вплоть до «истерических припадков». Дипломат считает, что такой политический курс Америка взяла еще во время президентства Барака Обамы. Захарова добавила, что Москве следует подготовиться к возможному вмешательству в выборы и отразить попытки повлиять на результат.