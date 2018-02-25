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| | Флот России получит новый авианосный комплекс

Флот России получит новый авианосный комплекс

Вчера, 18:40
Для российского МВФ построят новый авианосец. Комплекс станет включать в себя корабль, авиакрыло и механизм базирования.

Флот России получит новый авианосный комплекс

 

МВФ РФ вскоре станет обладать эксклюзивным авианесущим комплексом, включающего в себя авиакрыло, систему базирования и сам авианосец. На судне предусматриваются трамплин для взлета и разгонный аппарат. В Минобороны страны сообщают, что в случае совмещения этих двух элементов станет возможны увеличение возможности по взлетной массе авиационных устройств.

Прежде отечественные судостроители заявили о новых моментах в государственной программе вооружения. Документ предусматривает определенные работы по плану сооружения авианосца. Данный проект был создан в Крыловеком научном центре.
Никита Готский
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