Для российского МВФ построят новый авианосец. Комплекс станет включать в себя корабль, авиакрыло и механизм базирования.

Никита Готский

МВФ РФ вскоре станет обладать эксклюзивным авианесущим комплексом, включающего в себя авиакрыло, систему базирования и сам авианосец. На судне предусматриваются трамплин для взлета и разгонный аппарат. В Минобороны страны сообщают, что в случае совмещения этих двух элементов станет возможны увеличение возможности по взлетной массе авиационных устройств.Прежде отечественные судостроители заявили о новых моментах в государственной программе вооружения. Документ предусматривает определенные работы по плану сооружения авианосца. Данный проект был создан в Крыловеком научном центре.