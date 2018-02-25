Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, поможет наладить конструктивный диалог между Крымом и Украиной. По его словам данную миссию с успехом выполнит «сарафанное радио».

Дарья Светозарова

В отличие от официальных украинских масс-медиа, это средство информации еще не утратило способность распространять достоверные сведения. В интервью российскому федеральному каналу Аксенов признался, что пресса в Украине давно лишилась возможности публиковать объективную информацию, «инакомыслящие» СМИ всячески преследуются, а остальные подвергаются жесткой цензуре. По словам Аксенова, это не характерно для демократического государства, каковым пытается казаться Украина.На сегодняшний, как считает Аксенов, украинцы обладают нулевым уровнем патриотизма, и многие из них хотят завершения войны на Донбассе любой ценой. Несмотря на то, что Крым уже не является частью Украины, украинские туристы приезжают на местные курорты ежегодно. Их количество достигает полумиллиона. И крымчане принимают их по-прежнему радушно, как братьев.