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| | Расшифрованы переговоры русских православный меценатов о поставках кокаина

Расшифрованы переговоры русских православный меценатов о поставках кокаина

Сегодня, 17:54
Средства массовой информации Аргентины расшифровали переговоры православных меценатов, которые являются участниками дела о транспортировке наркотических средств из Аргентины в Россию. Известно, что Александр Чикало и Иван Близнюк говорили о после России Викторе Коронелли.

Расшифрованы переговоры русских православный меценатов о поставках кокаина

 

Фигуранты дела о кокаине в прошлом полицейские, а в настоящий момент возглавляют фонд русских православных меценатов в Латинской Америке.

Сообщается, что запись была сделана в октябре 2017 года. Также в разговоре упоминался неизвестный «Господин К». Существует мнение, что это Андрей Ковальчук.

Православные меценаты обсуждали необходимость предоставления дипломатической машины для «Господина К», в которой можно не проходить таможенный контроль. Но между Виктором Корнелли и «Господином К» произошел конфликт.

По результатам проведенного расследования было задержано 6 человек, конфисковано до 400 кг кокаина.
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