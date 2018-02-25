Расшифрованы переговоры русских православный меценатов о поставках кокаина

Средства массовой информации Аргентины расшифровали переговоры православных меценатов, которые являются участниками дела о транспортировке наркотических средств из Аргентины в Россию. Известно, что Александр Чикало и Иван Близнюк говорили о после России Викторе Коронелли.

Фигуранты дела о кокаине в прошлом полицейские, а в настоящий момент возглавляют фонд русских православных меценатов в Латинской Америке.Сообщается, что запись была сделана в октябре 2017 года. Также в разговоре упоминался неизвестный «Господин К». Существует мнение, что это Андрей Ковальчук.Православные меценаты обсуждали необходимость предоставления дипломатической машины для «Господина К», в которой можно не проходить таможенный контроль. Но между Виктором Корнелли и «Господином К» произошел конфликт.По результатам проведенного расследования было задержано 6 человек, конфисковано до 400 кг кокаина.