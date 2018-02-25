Российские учёные начали разработку нового самолёта с лазерным оружием

Эксперты из ПАО «Алмаз им. Расплетина» наконец-то закончили предварительный этап в создании нового самолёта с лазерным оружием. Летающий объект прозвали А-60. В научно-исследовательском объявлении отметили, что новейшая разработка позволит шагнуть вперёд. В дальнейшем создание подобных самолётов станет намного проще.

Из сообщения научно-следовательской организации можно узнать, что разработка будет базироваться по принципу Ил-76МД, но Министерство обороны может пересмотреть проект и всё изменить. «Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД», - сказал специалист по разработке.Отметим, что российские разработчики собирались возобновить советские технологии по созданию лазерного оружия еще в 2012 году, а уже 2016 году специалисты сообщили о том, что запланированный самолёт сможет при помощи лазера наносить урон даже в космосе. Взяли на себя ответственность в создании нового комплекса ПАО «Алмаз им. Расплетина», что находится в составе «Алмаз-Антей».