Разногласия по Brexit могут привести к отставке правительства Великобритании

Одно из британских изданий, Times, сообщает о готовящейся провокации против британского премьера Терезы Мэй. Отмечается, что число провокаторов достигло 20 депутатов. Главу правительства уже предупредил об этом Джулиан Смит, он отвечает за дисциплину в парламенте.
По сведениям Смита, часть парламентариев намерены поддержать лейбористов во время голосования о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй также, вероятнее всего, потеряет поддержку Демократической партии. А депутаты из партии «Шинн фейн» и вовсе могут бойкотировать голосование.
Переговоры с ЕС о выходе Британии из состава организации стартовали прошлым летом. За год до этого более половины британцев проголосовали за Brexit. Сам процесс стартует 29 марта.