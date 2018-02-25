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| | Разногласия по Brexit могут привести к отставке правительства Великобритании

Разногласия по Brexit могут привести к отставке правительства Великобритании

Сегодня, 16:29
В рядах Консервативной партии Великобритании не утихают разногласия, которые могут привести к отставке действующего Кабинета министров, поскольку бразды правления сейчас сосредоточены в руках тори. Раскол в партийных рядах вызвало обсуждение процедуры выхода Великобритании из ЕС, так называемого Brexit. Данный вопрос обсуждался не менее часа при закрытых дверях.

Разногласия по Brexit могут привести к отставке правительства Великобритании

 

Одно из британских изданий, Times, сообщает о готовящейся провокации против британского премьера Терезы Мэй. Отмечается, что число провокаторов достигло 20 депутатов. Главу правительства уже предупредил об этом Джулиан Смит, он отвечает за дисциплину в парламенте.

По сведениям Смита, часть парламентариев намерены поддержать лейбористов во время голосования о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй также, вероятнее всего, потеряет поддержку Демократической партии. А депутаты из партии «Шинн фейн» и вовсе могут бойкотировать голосование.

Переговоры с ЕС о выходе Британии из состава организации стартовали прошлым летом. За год до этого более половины британцев проголосовали за Brexit. Сам процесс стартует 29 марта.
Дарья Светозарова
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