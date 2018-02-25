КНДР сравнила санкции США с «актом войны»

Глава КНДР объявил, что любую блокаду, устроенную со стороны США, будет расценивать как акт войны. Соответствующее заявление появилось на страницах Reuters.

Пелагея Лебединская

23 февраля США создало новые санкции, которые будут выдвинуты в сторону КНДР. Со слов Минфин США, это самый крупный пакет санкций, когда-либо выдвинутый против КНДР. В этот список входит 28 судов, 27 судовых и транспортных компаний. Руководство КНДР объявили на весь мир, что не потерпит со стороны США угнетения прав своего народа, и если они спровоцируют Корейский полуостров развязать войну, то любая катастрофа останется на совести США.Отметим, Дональд Трамп в недавнем времени объявил, что если выдвинутые санкции против КНДР не помогут, то он примет более ожесточенные меры, в результате которых может пострадать весь мир.