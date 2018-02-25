КНДР сравнила санкции США с «актом войны»

23 февраля США создало новые санкции, которые будут выдвинуты в сторону КНДР. Со слов Минфин США, это самый крупный пакет санкций, когда-либо выдвинутый против КНДР. В этот список входит 28 судов, 27 судовых и транспортных компаний. Руководство КНДР объявили на весь мир, что не потерпит со стороны США угнетения прав своего народа, и если они спровоцируют Корейский полуостров развязать войну, то любая катастрофа останется на совести США.
Отметим, Дональд Трамп в недавнем времени объявил, что если выдвинутые санкции против КНДР не помогут, то он примет более ожесточенные меры, в результате которых может пострадать весь мир.