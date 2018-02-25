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| | КНДР сравнила санкции США с «актом войны»

КНДР сравнила санкции США с «актом войны»

Сегодня, 16:26
Глава КНДР объявил, что любую блокаду, устроенную со стороны США, будет расценивать как акт войны. Соответствующее заявление появилось на страницах Reuters.

КНДР сравнила санкции США с «актом войны»

 

23 февраля США создало новые санкции, которые будут выдвинуты в сторону КНДР. Со слов Минфин США, это самый крупный пакет санкций, когда-либо выдвинутый против КНДР. В этот список входит 28 судов, 27 судовых и транспортных компаний. Руководство КНДР объявили на весь мир, что не потерпит со стороны США угнетения прав своего народа, и если они спровоцируют Корейский полуостров развязать войну, то любая катастрофа останется на совести США.

Отметим, Дональд Трамп в недавнем времени объявил, что если выдвинутые санкции против КНДР не помогут, то он примет более ожесточенные меры, в результате которых может пострадать весь мир.
Пелагея Лебединская
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