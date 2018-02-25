Компартия Китая предлагает отменить ограничение числа сроков для главы КНР

Компартия Китая предлагает отменить ограничение числа сроков для главы КНРСегодня, 15:25
Такую должность на данный момент занимает Си Цзиньпин, которому по закону нельзя находиться во главе более двух сроков, где каждый длится в течение 5 лет. Известно, что свою должность Си Цзиньпин покинет в 2023 году, больше занимать пост главы государства ему не положено. Такую информацию предоставило интернет-издание по финансовым делам Bloomberg.
В октябре прошлого года прошёл 19 съезд КПК, где случились нововведение – комитет не назвал преемника Си Цзиньпина, хотя обычно это было традицией. Съезд решил внести правки в устав партии, так как глава посчитал, что началась «новая эпоха» социализма в КНР.
Глава был вписан в устав Компартии. Это первый современный деятель, который смог добиться таких достижений в сфере политики. До Си Цзипина в уставе находилось две достойные личности - основатель современного Китая Мао Цзэдун и великий реформатор Дэн Сяопин. Эксперты считают, что изменения, которые произошли на 19 съезде, можно смело назвать «революцией» и уже тогда давали прогноз, что действующий лидер сможет занять пост и в третий раз.
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