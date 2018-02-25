Компартия Китая предлагает отменить ограничение числа сроков для главы КНР

25 февраля Центральный комитет Коммунистической партии Китая предложил внести правки в китайскую Конституцию. ЦК хочет убрать ограничение на срок пребывания на посту главы государства.

Такую должность на данный момент занимает Си Цзиньпин, которому по закону нельзя находиться во главе более двух сроков, где каждый длится в течение 5 лет. Известно, что свою должность Си Цзиньпин покинет в 2023 году, больше занимать пост главы государства ему не положено. Такую информацию предоставило интернет-издание по финансовым делам Bloomberg.В октябре прошлого года прошёл 19 съезд КПК, где случились нововведение – комитет не назвал преемника Си Цзиньпина, хотя обычно это было традицией. Съезд решил внести правки в устав партии, так как глава посчитал, что началась «новая эпоха» социализма в КНР.Глава был вписан в устав Компартии. Это первый современный деятель, который смог добиться таких достижений в сфере политики. До Си Цзипина в уставе находилось две достойные личности - основатель современного Китая Мао Цзэдун и великий реформатор Дэн Сяопин. Эксперты считают, что изменения, которые произошли на 19 съезде, можно смело назвать «революцией» и уже тогда давали прогноз, что действующий лидер сможет занять пост и в третий раз.