Борца с мигалками Сергея Миронова заметили с мигалкой

Глава партии «Справедливая Россия», который одним их первых выступил за отмену сигнальных маяков на машинах политиков, был замечен, поступающим несправедливо по отношению к другим участникам дорожного движения.

Так на столичном Кутузовском проспекте был замечен автомобиль марки BMW с узнаваемыми номерами Сергея Михайловича. Сам он некоторое время назад отказался от использования мигалок на своём транспорте, считая их не той привилегией, которой нужно постоянно пользоваться, и «спустился» с полосы для общественного транспорта до обычной. Однако водители заметили его автомобиль, двигающийся по этой самой выделенной полосе. На крыше машины была мигалка.Но вслед за ним проехала следующая машина той же марки, которая принадлежит члену партии ЛДПР Игорю Лебедеву. Кстати, и он некоторое время «выживал» без маячка. Кроме того, оба автомобиля нарушали ПДД, как сообщают очевидцы. Куда политики направлялись – неизвестно.