В Эстонии назвали Россию «сложным соседом»

На сегодняшний день Россия является «сложным соседом» для Эстонии. Так считает президент страны Северной Европы Керсти Кальюланд.

Никита Готский

По словам политика, у эстонцев самые разные соседи: демократические и не очень. С некоторыми Таллин ведет дружескую политику, с некоторыми дело складывается по-другому. Кальюланд говорит о «сложном соседе» - России, который, тем не менее, все-равно остается соседом, он не остается без внимания, даже если разочаровывает в течение десятилетий.Немного ранее разведка Эстонии заявила об угрозах безопасности страны. В частности, прибалтийскому государству якобы угрожала Москва. Утверждалось, что Россия будто бы осуществит попытку очернить государственность соседа в связи с юбилеем независимости Латвии, Литвы и Эстонии.