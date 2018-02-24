СМИ: Рамзану Кадырову представали машину для спецназа

Тестовые испытания боевой машины проходили на базе учебного центра сил специального назначения в Гудермесе. Уникальная машина «Чаборз-6» впечатлила главу Чеченской республики Рамзана Кадыров.

Даниил Мартынов, заместитель начальника управления Федеральной службы войск нацгвардии Российской Федерации утверждает, что боевой автомобиль намного лучше, чем подобные машины производства США или Израиля. "Чаборз-6" снабдили гранатометом АГС, пулеметами, автоматами. Машина рассчитана на шест военных.Автомобиль может быть использован при транспортировке военнослужащих, раненых, грузов специального назначения. Машина развивает хорошую скорость до 130км/ч, поможет, сможет преодолеть завалы, болота, снежные заносы.Известно, что предшественник «Чаборза-6» уже был задействован в ходе боевых действий в Сирии.Сообщается также, что в течении месяца на территории республики возможно производство 15 автомобилей.