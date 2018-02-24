Аналитики рассказали правду о ЧВК в России

По мнению специалистов, в РФ несправедливо относятся к частным военным компаниям, несмотря на их перспективы. Российские наемники имеют большую востребованность во многих странах. Отечественные добровольцы работают в тренировочных и охранных структурах. Немалым спросом российские ЧВК пользуются в Южной Америке, Азии и Африке.
Также сообщается, что в пределах России нет официальных ЧВК, есть организации, похожие на частные военные фирмы, но ставшая известная ЧВК «Вагнер» к ним отношения не имеет. «Вагнер» добровольческое объединение, целью которого является ликвидация боевиков.