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| | Муженко: Украина готовится к полномасштабной войне с РФ

Муженко: Украина готовится к полномасштабной войне с РФ

Вчера, 20:51
На Украине заговорили о полномасштабной войне с РФ. По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, в стране готовятся отражать готовящуюся со стороны России агрессию.

Муженко: Украина готовится к полномасштабной войне с РФ

 

Эксперты сообщили журналистам, что Россия получит необходимые для этого мощности уже через три года. Муженко подчеркивает, что Украина должна быть к этому готова. Он также не исключил, что Россия может напасть не через три года, а уже через неделю. Начальник украинского Генштаба уверяет, что Украина располагает уже отработанными планами на случай развертывания войны по разным сценариям.

Муженко проинформировал о серьезном переоснащении украинских бойцов. Украинская армия сейчас находится в ожидании крупных поставок американских противотанковых комплексов Javelin и танков «Оплот».

В прошлом месяце в оборонном логистическом агентстве США рассказали о планах проверить пять европейских стран на предмет готовности к войне. В их числе оказались Польша и Молдавия, а также три ближайшие соседки РФ: Белоруссия, Финляндия и Украина. А уже в феврале американцы выразили опасения по поводу превентивного ядерного удара со стороны России.
Дарья Светозарова
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