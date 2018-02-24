Муженко: Украина готовится к полномасштабной войне с РФ

На Украине заговорили о полномасштабной войне с РФ. По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, в стране готовятся отражать готовящуюся со стороны России агрессию.

Дарья Светозарова

Эксперты сообщили журналистам, что Россия получит необходимые для этого мощности уже через три года. Муженко подчеркивает, что Украина должна быть к этому готова. Он также не исключил, что Россия может напасть не через три года, а уже через неделю. Начальник украинского Генштаба уверяет, что Украина располагает уже отработанными планами на случай развертывания войны по разным сценариям.Муженко проинформировал о серьезном переоснащении украинских бойцов. Украинская армия сейчас находится в ожидании крупных поставок американских противотанковых комплексов Javelin и танков «Оплот».В прошлом месяце в оборонном логистическом агентстве США рассказали о планах проверить пять европейских стран на предмет готовности к войне. В их числе оказались Польша и Молдавия, а также три ближайшие соседки РФ: Белоруссия, Финляндия и Украина. А уже в феврале американцы выразили опасения по поводу превентивного ядерного удара со стороны России.