Ройзман прокомментировал изъятие 400 кг кокаина в посольстве РФ в Аргентине

Нахождение кокаина в российском посольстве в Аргентине говорит о налаженном канале поставки наркотиков. Так считает общественник Евгений Ройзман.

Никита Готский

До этого СМИ сообщали о раскрытии механизма с поставкой наркотических средств при помощи дипломатической миссии в РФ и Европу. Как ныне предполагается, в преступной группировке состояли пять человек, один из них являлся сотрудников посольства. Кокаин располагался в более, чем десяти чемоданах. Согласно некоторым сведениям, про доставку наркотиков знали и некоторые российские правоохранители.Как говори Ройзман, если удалось отправит не менее четырех сотен килограммов кокаина по определенному каналу, это может свидетельствовать об отлаженной работе канала, если злоумышленники переправляли с его помощью запрещенное вещество, то они знали, что этот канал является безопасным.