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| | Ройзман прокомментировал изъятие 400 кг кокаина в посольстве РФ в Аргентине

Ройзман прокомментировал изъятие 400 кг кокаина в посольстве РФ в Аргентине

Вчера, 20:04
Нахождение кокаина в российском посольстве в Аргентине говорит о налаженном канале поставки наркотиков. Так считает общественник Евгений Ройзман.

Ройзман прокомментировал изъятие 400 кг кокаина в посольстве РФ в Аргентине

 

До этого СМИ сообщали о раскрытии механизма с поставкой наркотических средств при помощи дипломатической миссии в РФ и Европу. Как ныне предполагается, в преступной группировке состояли пять человек, один из них являлся сотрудников посольства. Кокаин располагался в более, чем десяти чемоданах. Согласно некоторым сведениям, про доставку наркотиков знали и некоторые российские правоохранители.

Как говори Ройзман, если удалось отправит не менее четырех сотен килограммов кокаина по определенному каналу, это может свидетельствовать об отлаженной работе канала, если злоумышленники переправляли с его помощью запрещенное вещество, то они знали, что этот канал является безопасным.
Никита Готский
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