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| | Жители ЛНР опровергли возобновление работы Vodafone в Донбассе

Жители ЛНР опровергли возобновление работы Vodafone в Донбассе

Сегодня, 16:53
На территории ЛНР опровергают восстановление работы мобильного оператора Vodafone. Ранее сообщалось о возобновлении подачи услуг компанией.

Жители ЛНР опровергли возобновление работы Vodafone в Донбассе

 

Прежде работа Vodafone республике прекратилась по причине линии обрыва. В регионе сообщают, что инцидент произошел после обстрела украинских войск. Также в СМИ появлялись данные об окончании ремонтных работ на оптоволоконной линии связи оператора.

При этом сотовая связь Vodafone в ЛНР к данному времени не радует местных пользователей. В отдельных населенных пунктах люди не могут связаться с родными, отправить им смс и воспользоваться интернетом, в других городах ситуация немного лучше. Пока неизвестно, когда обстановка стабилизируется.
Никита Готский
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