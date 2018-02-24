Жители ЛНР опровергли возобновление работы Vodafone в Донбассе

На территории ЛНР опровергают восстановление работы мобильного оператора Vodafone. Ранее сообщалось о возобновлении подачи услуг компанией.

Никита Готский

Прежде работа Vodafone республике прекратилась по причине линии обрыва. В регионе сообщают, что инцидент произошел после обстрела украинских войск. Также в СМИ появлялись данные об окончании ремонтных работ на оптоволоконной линии связи оператора.При этом сотовая связь Vodafone в ЛНР к данному времени не радует местных пользователей. В отдельных населенных пунктах люди не могут связаться с родными, отправить им смс и воспользоваться интернетом, в других городах ситуация немного лучше. Пока неизвестно, когда обстановка стабилизируется.