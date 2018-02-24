Корабль из России задержали в Тунисе с оружием на борту

Пограничники Туниса задержали корабль с боевым оружием, который отправился из Новороссийска. Судно отправлялось в одну из стран Африки.

Никита Готский

Как пишут журналисты, ознакомленные с ситуацией, корабль шел под знаменем Панамы в Камерун. Оператором судна является некая турецкая фирма. В Тунис корабль явился для проведения ремонтных работ. Во время его осмотра местные таможенники увидели десятки контейнеров с военной формой, БМП, бульдозерами и техникой спутниковой связи. В настоящее время власти североафриканского государства проверяют матросов на причастность к терроризму.Маршрут судна вызвал удивление у СМИ. Корабль проплыл Ионическое море, чего не нужно для следования в Камерун, но подошел к Ливии, после чего отпрвился в порт Туниса Сфакс, это вызвало подозрение у властей.