Уволился заместитель руководителя Росреестра Андрей Миняев

22 февраля Андрей Миняев подал заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию, которое было в тот же день подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Пелагея Лебединская

На сайте правительства РФ уже опубликовано заявление об увольнении Андрея Миняева. В нем указано, что он освобождается от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по его собственному желанию, и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. По какой причине Миняев подал в отставку, министерство не разглашает.Отметим, что Андрей Миняев был утвержден на пост заместителя руководителя Росреестра в 2017 году 16 июня, а спустя чуть более полгода уже уволился.