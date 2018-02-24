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| | Уволился заместитель руководителя Росреестра Андрей Миняев

Уволился заместитель руководителя Росреестра Андрей Миняев

Сегодня, 15:40
22 февраля Андрей Миняев подал заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию, которое было в тот же день подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Уволился заместитель руководителя Росреестра Андрей Миняев

 

На сайте правительства РФ уже опубликовано заявление об увольнении Андрея Миняева. В нем указано, что он освобождается от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по его собственному желанию, и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. По какой причине Миняев подал в отставку, министерство не разглашает.

Отметим, что Андрей Миняев был утвержден на пост заместителя руководителя Росреестра в 2017 году 16 июня, а спустя чуть более полгода уже уволился.
Пелагея Лебединская
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