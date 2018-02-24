Трамп снова сравнил прибывающих в США иммигрантов с пригретой на груди змеей

Американский президент Дональд Трамп вновь шокировал мировую общественность весьма радикальным заявлением, назвав иммигрантов, которые приезжают в США, змеёй, пригретой на груди у государства.

Александр Вест

В Вашингтоне в рамках ежегодной конференции консерваторов, которая прошла 23 февраля, Дональд Трамп вновь довольно резко высказался об иммигрантах, прибывающих на территорию Штатов. Американский президент заявил, что он рад видеть в США людей, которые любят Штаты, а также выступают за единение, безопасность и желание работать. Трамп заявил о своём желании видеть приезжающими в США лишь великих людей, а не тех граждан, которыми пополняется страна в данный момент.После того, как Дональд Трамп привёл общественности некоторые примеры преступлений, совершённых мигрантами, попавшими в США незаконным путём, политик достал из нагрудного кармана своего костюма бумажный листок, и заявил, что его следует называть «змея», после чего попросил всех задуматься над этим в миграционном контексте.