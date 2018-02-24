В Госдуме напомнили о настоящем позоре США

Леонид Слуцкий, возглавляющий комитет Государственной думы РФ по международным делам, заявил о том, что несмотря недавние заявления Трампа о «позоре» Российской Федерации, настоящим позором является американская политика, диктуемая Вашингтоном.

Александр Вест

В ходе своего выступления Слуцкий отозвался о недавнем заявлении Дональда Трампа, который заметил, что правительство Сирии, Ирана и России ждёт позор за те «гуманитарные бесчинства», которые представители вышеуказанных государств творят в Восточной Гуте. Леонид Слуцкий заметил, что мотивы заявления американского президента достаточно прозрачны, так как США намереваются приписать победу над терроризмом себе, максимально уничижая вклад российской стороны в процесс сирийского урегулирования.Также российский политик добавил, что Россия вмешалась в сложившийся конфликт по официальному приглашению властей Сирии, а целью российских военных является лишь борьба с проявлениями терроризма, который оказался столь развитым из-за политики США, отличающейся своей недальновидностью.