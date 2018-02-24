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| | В Льеже открыли памятник русским солдатам

В Льеже открыли памятник русским солдатам

Сегодня, 14:21
В Бельгии открыли монумент павшим русским солдатам во время Первой и Второй мировых войн. Посмотреть на памятник можно в Льеже.

В Льеже открыли памятник русским солдатам

 

Церемония открытия произошла 23 февраля, когда в РФ отмечается День защитника Отечества. Как сообщает российский посланник в Бельгии Александр Токовинин, надлежит отдать дань памяти всем героям России и стран-союзников, сражавшихся на фронте, при этом неся огромные потери во имя мира на Земле. По его мнению, открытие памятника солдатам показывает уважение в общему прошлому Москвы и Брюсселя, а также послужит мерой для укрепления взаимопонимания между этносами двух европейских государств.

Деньги на создание памятника русским воинам собрали с помощью российских эмигрантов, также материальные ресурсы предоставили в посольстве РФ и власти Льежа, на церемонии открытия присутствовали чиновники, дипломаты, общественники и журналисты.
Никита Готский
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