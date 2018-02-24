Пушков: Украину Запад использует для давления на Россию

Алексей Пушков, возглавляющий комиссию при Совфеде РФ относительно вопросов информационной политики, в сети Twitter заявил о том, что Запад нисколько не интересует судьба Украины, а её, в свою очередь, лишь используют для давления на Россию.

Александр Вест

В официальном Twitter-аккаунте Алексея Пушкова российский политик заявил о том, что он солидарен с мнением Леонида Кучмы, заметив, что В Мюнхене на международной конференции Украину держали на задворках. Политик отметил, что Украина используется Западом как инструмент давления на Российскую Федерацию, а в отличии от ситуации в Сирии, конфликт на юго-востоке украинского государства носит лишь локальный характер.Пушков добавил, что конфликт на Донбассе был превращён искусственно в проблему глобального масштаба лишь благодаря стараниям США и их преданных союзников. Напомним, ранее экс-президент Украины Кучма заметил, что на мюнхенской конференции Украину оставили на задворках.