«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги «Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью Падчерица Бориса Химичева подделала тест ДНК его внебрачной дочери В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике
| | Пушков: Украину Запад использует для давления на Россию

Пушков: Украину Запад использует для давления на Россию

Сегодня, 13:17
Алексей Пушков, возглавляющий комиссию при Совфеде РФ относительно вопросов информационной политики, в сети Twitter заявил о том, что Запад нисколько не интересует судьба Украины, а её, в свою очередь, лишь используют для давления на Россию.

Пушков: Украину Запад использует для давления на Россию

 

В официальном Twitter-аккаунте Алексея Пушкова российский политик заявил о том, что он солидарен с мнением Леонида Кучмы, заметив, что В Мюнхене на международной конференции Украину держали на задворках. Политик отметил, что Украина используется Западом как инструмент давления на Российскую Федерацию, а в отличии от ситуации в Сирии, конфликт на юго-востоке украинского государства носит лишь локальный характер.

Пушков добавил, что конфликт на Донбассе был превращён искусственно в проблему глобального масштаба лишь благодаря стараниям США и их преданных союзников. Напомним, ранее экс-президент Украины Кучма заметил, что на мюнхенской конференции Украину оставили на задворках.
Александр Вест
Новости по теме
Пушков напомнил Порошенко об
Пушков напомнил Порошенко об "историческом" месте Украины

У Украины не имеется исторического места в Европе. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко о "разрыве" с Россией.

Пушков назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности «летаргическим сном»
Пушков назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности «летаргическим сном»

Сенатор Алексей Пушков поделился впечатления от первого дня пребывания на Мюнхенской конференции, которая направлена на обсуждение вопросов безопасности. По

Алексей Пушков удивился мечтам украинских политиков
Алексей Пушков удивился мечтам украинских политиков

В своем микроблоге Twitter Алексей Пушков, возглавляющий комитет Госдумы по международным делам, написал, что удивлен мечтам украинских политиков.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости