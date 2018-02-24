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| | Соловьев прокомментировал конфликт Норкина и Суворова в студии НТВ

Соловьев прокомментировал конфликт Норкина и Суворова в студии НТВ

Сегодня, 12:36
В студии на ТВ нужно вести себя надлежащим образом и не применять физическую силу. Так считает ведущий Владимир Соловьев, рассуждая о столкновении Дмитрия Суворова и Андрея Норкина.

Соловьев прокомментировал конфликт Норкина и Суворова в студии НТВ

 

Ранее в эфире шоу «Место встречи» произошла потасовка. Высказывание по Донбассу вызвало негативную реакцию со стороны украинского эксперта Дмитрия Суворова, чем возмутился ведущий программы Андрей Норкин. Последний не так давно посетил Донбасс и знает, что происходит в зоне боевого конфликта. Он набросился на Суворова, они начали драться, в ходе противостояния пострадали другие люди, самого Суворова вывели из студии.

Соловьев заметил, что студия это не ринг, там не надо боксировать. На НТВ отметили, что Норкин взял политолога за плечо, а тот начал отбиваться.

Это не первый инцидент в этом году. Ранее журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались, обсуждая время правления Сталина.
Никита Готский
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