Соловьев прокомментировал конфликт Норкина и Суворова в студии НТВ

В студии на ТВ нужно вести себя надлежащим образом и не применять физическую силу. Так считает ведущий Владимир Соловьев, рассуждая о столкновении Дмитрия Суворова и Андрея Норкина.

Никита Готский

Ранее в эфире шоу «Место встречи» произошла потасовка. Высказывание по Донбассу вызвало негативную реакцию со стороны украинского эксперта Дмитрия Суворова, чем возмутился ведущий программы Андрей Норкин. Последний не так давно посетил Донбасс и знает, что происходит в зоне боевого конфликта. Он набросился на Суворова, они начали драться, в ходе противостояния пострадали другие люди, самого Суворова вывели из студии.Соловьев заметил, что студия это не ринг, там не надо боксировать. На НТВ отметили, что Норкин взял политолога за плечо, а тот начал отбиваться.Это не первый инцидент в этом году. Ранее журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались, обсуждая время правления Сталина.