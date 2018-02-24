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| | Вассерман поддержал Норкина в конфликте с Суворовым

Вассерман поддержал Норкина в конфликте с Суворовым

Сегодня, 12:29
Писатель Анатолий Вассерман прокомментировал недавнюю драку на НТВ между украинским политологом Дмитрием Суворовым и ведущим Андреем Норкиным. Мнение публициста приводят СМИ.

Вассерман поддержал Норкина в конфликте с Суворовым

 

Вассерман поражается выдержке Норкина, потому как его противник оказался не только «профессиональным украинцем», а наиболее «кошмарным его образцом». Писатель ввел такой термин более десяти лет назад, применяя его в отношении тех людей, которые ищут выгоду из отделения Украины от России. Он считает, украинцы являются неотъемлемой частью русского народа, называть их нерусскими могут те, кто не знает и не видел русских вне Садового кольца. В хорошем обществе за те действия, которыми прославился Суворов на НТВ, наказываются, как считает публицист, а именно "бью морду".
Никита Готский
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