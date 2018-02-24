Вассерман поддержал Норкина в конфликте с Суворовым

Вассерман поражается выдержке Норкина, потому как его противник оказался не только «профессиональным украинцем», а наиболее «кошмарным его образцом». Писатель ввел такой термин более десяти лет назад, применяя его в отношении тех людей, которые ищут выгоду из отделения Украины от России. Он считает, украинцы являются неотъемлемой частью русского народа, называть их нерусскими могут те, кто не знает и не видел русских вне Садового кольца. В хорошем обществе за те действия, которыми прославился Суворов на НТВ, наказываются, как считает публицист, а именно "бью морду".
Вассерман поддержал Норкина в конфликте с СуворовымСегодня, 12:29
Главный редактор программы «Взор-ТВ» Елена Бойко является одним из постоянных участников передачи «Место встречи». Драка между ведущим программы Андреем
Анатолий Вассерман собирается заказать Деду Морозу научное исследование. В беседе с журналистами, он поздравил всех с Новым годом и Рождеством.
Анатолий Вассерман, украинский журналист, публицист, политический консультант, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр,