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| | МИД Украины выразил протест против проведения выборов президента России в Крыму

МИД Украины выразил протест против проведения выборов президента России в Крыму

Вчера, 22:12
МИД Украины отправил в Москву протест в связи с проведением в Крыму президентских выборов. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин.

МИД Украины выразил протест против проведения выборов президента России в Крыму

 

МИД не согласен с выборами на территории полуострова. Ведомство также предостерегает Москву от организации выборов в Донбассе. Климкин подчеркнул, что в пределах Украины нее будет никаких выборов в дипломатическом представительстве России без выполнения двух вышеупомянутых условий.

Также министр сообщает, что правительство украинского государства станет делать все возможное, дабы те, кто принимал участие в организации выборов очередного главы РФ на Украине, попал под санкции. Крым вновь стал частью Россию весной 2014 года, но официальный Киев по-прежнему считает регион своей землей. После крымского референдума и войны на территории Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы, действующие по сей день.
Никита Готский
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