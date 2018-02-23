МИД Украины выразил протест против проведения выборов президента России в Крыму

МИД Украины отправил в Москву протест в связи с проведением в Крыму президентских выборов. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин.

Никита Готский

МИД не согласен с выборами на территории полуострова. Ведомство также предостерегает Москву от организации выборов в Донбассе. Климкин подчеркнул, что в пределах Украины нее будет никаких выборов в дипломатическом представительстве России без выполнения двух вышеупомянутых условий.Также министр сообщает, что правительство украинского государства станет делать все возможное, дабы те, кто принимал участие в организации выборов очередного главы РФ на Украине, попал под санкции. Крым вновь стал частью Россию весной 2014 года, но официальный Киев по-прежнему считает регион своей землей. После крымского референдума и войны на территории Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы, действующие по сей день.