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| | Ксения Собчак отказывается быть губернатором Петербурга

Ксения Собчак отказывается быть губернатором Петербурга

Вчера, 21:58
Кандидат на выборах президента России в 2018 году Ксения Собчак объявила, что не согласится на должность губернатора Санкт-Петербурга. Должность для «корочки» ей не нужна, сообщила Собчак на встрече с избирателями.

Ксения Собчак отказывается быть губернатором Петербурга

 

На встрече с мурманскими избирателями кандидат в президенты РФ в 2018 году Ксения Собчак рассказала, что не согласится на должность губернатора Петербурга, если ей ее предложат. Должность для «корочки» Собчак не нужна, но она готова рассмотреть предложение, которое позволит что-то существенно изменить.

Политический деятель считает, что разговоры о губернаторстве в Санкт-Петербурге преждевременны, а нынешнему губернатору еще рано уходить в отставку. Собчак подчеркнула, что лишний статус будет только отягощать ее, если за ним не будет иметься реальных полномочий. По словам кандидата в президенты, ей есть чем заниматься, кроме поддержания губернаторского статуса.

Для того, чтобы избежать революции, Собчак видит только один выход собственной дальнейшей стратегии – сотрудничество с властью. Революция же, по ее мнению, может привести к шокирующим последствиям.
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