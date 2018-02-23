Ксения Собчак отказывается быть губернатором Петербурга

Кандидат на выборах президента России в 2018 году Ксения Собчак объявила, что не согласится на должность губернатора Санкт-Петербурга. Должность для «корочки» ей не нужна, сообщила Собчак на встрече с избирателями.

На встрече с мурманскими избирателями кандидат в президенты РФ в 2018 году Ксения Собчак рассказала, что не согласится на должность губернатора Петербурга, если ей ее предложат. Должность для «корочки» Собчак не нужна, но она готова рассмотреть предложение, которое позволит что-то существенно изменить.Политический деятель считает, что разговоры о губернаторстве в Санкт-Петербурге преждевременны, а нынешнему губернатору еще рано уходить в отставку. Собчак подчеркнула, что лишний статус будет только отягощать ее, если за ним не будет иметься реальных полномочий. По словам кандидата в президенты, ей есть чем заниматься, кроме поддержания губернаторского статуса.Для того, чтобы избежать революции, Собчак видит только один выход собственной дальнейшей стратегии – сотрудничество с властью. Революция же, по ее мнению, может привести к шокирующим последствиям.