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От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Эксперт осудил немецкую газету за фейковые доказательства «работы политиков ФРГ на Кремль»

Эксперт осудил немецкую газету за фейковые доказательства «работы политиков ФРГ на Кремль»

Вчера, 21:46
Немецкое издание Bild опубликовало фейковые сведения, где сообщается, что глава «Молодых специалистов» Кюнерт действовал против Шульца, чтобы не дать ему воссоединится с блоком ХДС, главой которого является Ангела Меркель.

Эксперт осудил немецкую газету за фейковые доказательства «работы политиков ФРГ на Кремль»

 

Кроме того, газета «Бильд» сообщает, что Кевин Кюнерт активно сотрудничал с гебистом Юрием из РФ, который пообещал дать около 5 000 евро для дискредитации Мартина Шульца.

Опубликованная в немецком издании информация принадлежит неизвестному журналисту, который добавил к статье переписку Кюнерта и «российского агента». Кроме того, сатирический журнал «Титаник» решил не оставаться в стороне от данной ситуации. Представители издания сообщили, что «Титаник» придумал переписку между россиянином Юрием и молодым специалистом, а дальше отправили по електронной почте редактору «Бильда».

Публицист Юрий Самонкин высказал свое мнение по поводу сложившейся ситуации. Писатель сообщил, что подобные обвинения очень распространены на просторах западных СМИ в последнее время. Журналисты строят свои теории на информационной базе, не имеющей доказательств. Самонкин говорит, что новость о работе немецких политиков на Россию его не удивила.

Крупнейшая немецкая газета опубликовала «фейковое» известие на первых шпальтах, даже не проверив полученную информацию на достоверность. Теперь Кевина Кюнерта будут считать предателем Германии.
Татьяна Преображенская
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