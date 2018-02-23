Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Премьер-министра Канады холодно встретили в Индии, несмотря на забавный наряд

Премьер-министра Канады холодно встретили в Индии, несмотря на забавный наряд

Вчера, 22:08
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был прохладно принят в Индии. Видимо, Трюдо старался произвести впечатление на жителей Индии и даже облачился в традиционный индийский наряд. Его примеру также последовали его жена и трое детей, но такой жест только позабавил индийцев – наряды показались им слишком шикарными.

Премьер-министра Канады холодно встретили в Индии, несмотря на забавный наряд

 

Следует отметить, что руководство Индии, в частности премьер-министр Индии Нарендра Моди, так и не встретилось с Трюдо. Такое поведение Моди демонстрирует пренебрежительное отношение к премьер-министру Канады, хотя других высокопоставленных лиц он, в буквальном смысле, заключает в объятия.

Существует несколько версий, почему в Индии не проявляют должного внимания к Трюдо. По одной из них, причина кроется в недавнем приезде сына Дональда Трампа.

Возможно, на ситуацию повлияло недавнее назначение в правительство Канады нескольких ситхов. Известно, что в Индии ситхов связывают с экстремизмом.
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