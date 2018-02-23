Премьер-министра Канады холодно встретили в Индии, несмотря на забавный наряд

Следует отметить, что руководство Индии, в частности премьер-министр Индии Нарендра Моди, так и не встретилось с Трюдо. Такое поведение Моди демонстрирует пренебрежительное отношение к премьер-министру Канады, хотя других высокопоставленных лиц он, в буквальном смысле, заключает в объятия.
Существует несколько версий, почему в Индии не проявляют должного внимания к Трюдо. По одной из них, причина кроется в недавнем приезде сына Дональда Трампа.
Возможно, на ситуацию повлияло недавнее назначение в правительство Канады нескольких ситхов. Известно, что в Индии ситхов связывают с экстремизмом.