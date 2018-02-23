Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Трамп назвал сделку с Ираном чудовищной, а Керри – худшим переговорщиком

Трамп назвал сделку с Ираном чудовищной, а Керри – худшим переговорщиком

Вчера, 20:21
Президент США Дональд Трамп считает, что ядерная сделка с Ираном является «чудовищным» шагом, а экс-госсекретаря Джон Керри худшим переговорщиком. С таким объявлением американский лидер выступил на встрече консерваторов в Вашингтоне.

Трамп назвал сделку с Ираном чудовищной, а Керри – худшим переговорщиком

 

Сегодня в столице США прошла встреча представителей консервативных политических партий. В ходе мероприятия выступил и президент страны. Дональд Трамп еще раз высказал свое мнение по поводу ядерного договора с Ираном. По его утверждению, сделка была «чудовищной», а Джон Керри, занимавший пост госсекретаря, показал себя как худший переговорщик из когда-либо виденных. Американский лидер позже добавил, что экс-президент Барак Обама также проявил себя как плохой дипломат. Трамп отметил, что нельзя давать 150 миллиардов долларов тому, кто не уважает твою страну и желает ей смерти.

Ранее Дональд Трамп заявил о выходе с договора по иранскому атому, если Европа не исправит ошибки соглашения.
Виктория Озерова
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