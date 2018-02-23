Трамп назвал сделку с Ираном чудовищной, а Керри – худшим переговорщиком

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерная сделка с Ираном является «чудовищным» шагом, а экс-госсекретаря Джон Керри худшим переговорщиком. С таким объявлением американский лидер выступил на встрече консерваторов в Вашингтоне.

Виктория Озерова

Сегодня в столице США прошла встреча представителей консервативных политических партий. В ходе мероприятия выступил и президент страны. Дональд Трамп еще раз высказал свое мнение по поводу ядерного договора с Ираном. По его утверждению, сделка была «чудовищной», а Джон Керри, занимавший пост госсекретаря, показал себя как худший переговорщик из когда-либо виденных. Американский лидер позже добавил, что экс-президент Барак Обама также проявил себя как плохой дипломат. Трамп отметил, что нельзя давать 150 миллиардов долларов тому, кто не уважает твою страну и желает ей смерти.Ранее Дональд Трамп заявил о выходе с договора по иранскому атому, если Европа не исправит ошибки соглашения.