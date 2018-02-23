На границе Балтики и Черного моря замечены самолеты-разведчики США

23 февраля возле российской границы три военных воздушных судна США совершили полеты с целью разведки обстановки. Они были замечены недалеко от Балтики и Черного моря.

Пелагея Лебединская

Из надежного источника поступила информация, что один военный самолет США RC-135W, осуществлял свой полет с целью разведки в течение трех часов, недалеко от границ Калининградской области. Он находился в литовском и польском воздушном пространстве, а также над Балтийским морем. В этот же день были замечены еще два военных самолета недалеко от Крыма. Один из них проводил свое наблюдение со стороны юго-западного и южного побережья, а другой на границе не далеко от Севастополя.Отметим, в ходе расследования было выяснено, что один из самолетов отбыл с авиабазы Милденхолл в Великобритании с целью разведывательного наблюдения. Информация о двух других самолетах еще выясняется.