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| | На границе Балтики и Черного моря замечены самолеты-разведчики США

На границе Балтики и Черного моря замечены самолеты-разведчики США

Вчера, 19:41
23 февраля возле российской границы три военных воздушных судна США совершили полеты с целью разведки обстановки. Они были замечены недалеко от Балтики и Черного моря.

На границе Балтики и Черного моря замечены самолеты-разведчики США

 

Из надежного источника поступила информация, что один военный самолет США RC-135W, осуществлял свой полет с целью разведки в течение трех часов, недалеко от границ Калининградской области. Он находился в литовском и польском воздушном пространстве, а также над Балтийским морем. В этот же день были замечены еще два военных самолета недалеко от Крыма. Один из них проводил свое наблюдение со стороны юго-западного и южного побережья, а другой на границе не далеко от Севастополя.

Отметим, в ходе расследования было выяснено, что один из самолетов отбыл с авиабазы Милденхолл в Великобритании с целью разведывательного наблюдения. Информация о двух других самолетах еще выясняется.
Пелагея Лебединская
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