Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Украина может переименовать Верховную Раду из-за "советского наследия"

Украина может переименовать Верховную Раду из-за "советского наследия"

Вчера, 18:31
Украинские власти хотят переименовать Верховную Раду из-за «наследия СССР». Уже имеются другие варианты по поводу названия Рады.

Украина может переименовать Верховную Раду из-за "советского наследия"

 

С инициативой очередного переименования на территории Украины выступил шеф Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, но для этого, по его мнению, требуются новые обсуждения и дебаты. В период существования Советского Союза название парламента переводилось с украинского как «Верховный совет». Когда республика получила независимость, в русском языке получило распространенное наименование «Верховная рада». Владимир Вятрович известен своими антисоветскими настроениями, он является одним из инициаторов закона о декоммунизации.

Вчера в Киеве переименовали Московский мост в Северный. Местные депутаты говорят, причиной такого решения стало желание вернуть конструкции проектное название. Ранее сообщалось, что в результате опроса часть жителей Тюмени высказались против возвращения улицам города названий, которые были до прихода большевиков к власти. Около 1400 респондентов высказались за сохранение текущих наименований.
Никита Готский
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