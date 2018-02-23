Украина может переименовать Верховную Раду из-за "советского наследия"

Украинские власти хотят переименовать Верховную Раду из-за «наследия СССР». Уже имеются другие варианты по поводу названия Рады.

Никита Готский

С инициативой очередного переименования на территории Украины выступил шеф Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, но для этого, по его мнению, требуются новые обсуждения и дебаты. В период существования Советского Союза название парламента переводилось с украинского как «Верховный совет». Когда республика получила независимость, в русском языке получило распространенное наименование «Верховная рада». Владимир Вятрович известен своими антисоветскими настроениями, он является одним из инициаторов закона о декоммунизации.Вчера в Киеве переименовали Московский мост в Северный. Местные депутаты говорят, причиной такого решения стало желание вернуть конструкции проектное название. Ранее сообщалось, что в результате опроса часть жителей Тюмени высказались против возвращения улицам города названий, которые были до прихода большевиков к власти. Около 1400 респондентов высказались за сохранение текущих наименований.